Ônibus sai da pista na BR-101 e deixa dez mortos

Dez pessoas morreram em um grave acidente envolvendo um ônibus da Águia Branca na BR-101, em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, na manhã desta quarta-feira, 15, por volta de 5h30. Nove pessoas morreram no local e uma décima vítima faleceu no Hospital Regional de Teixeira de Freitas, de acordo com a assessoria da Águia Branca.



Outras 20 pessoas estão feridas, sendo que algumas em estado grave. O número exato não foi informado. Os pacientes também estão no Hospital Regional de Teixeira de Freitas.



No momento do acidente, o ônibus transportava 29 passageiros, além do motorista Maurício de Souza, que não resistiu aos ferimentos e morreu. As demais vítimas ainda não foram identificadas.

O ônibus, que seguia de Vitória no Espírito Santo para Itamaraju, no extremo sul baiano, teria saído da pista ao passar pela Curva da Tarifa, que é uma área considerada perigosa.

Ainda não há informações das circunstâncias do acidente. Mas a assessoria da Águia Branca disse que o veículo era monitorado por GPS e por vídeo, o que vai ajudar a identificar a causa do acidente. Inicialmente, a empresa disse que não acredita na hipótese de excesso de velocidade ou que o motorista tenha dormido enquanto dirigia. De acordo com eles, o condutor, que trabalhava na empresa há três anos, tinha experiência nessa rota e era classificado pela Águia Branca como "top ouro por ser de excelente padrão nos indicativos de segurança" da viação.



A Águia Branca disponibilizou o telefone 0800 725 1211 para prestar informações para os familiares das vítimas. Uma equipe da Águia Branca também está no local do acidente auxiliando as vítimas, de acordo com a assessoria da empresa.

*Colaborou Alean Rodrigues | Sucursal de Feira de Santana

