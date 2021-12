Ônibus quebra e é apedrejado por passageiros em Feira

Um ônibus foi apedrejado na manhã desta sexta-feira, 11, após quebrar na avenida Presidente Dutra, no município de Feira de Santana, a 109 km de Salvador.

O veículo, da empresa Princesinha, apresentou o problema na região próxima ao Centro de Cultura Amélio Amorim. Revoltados, os passageiros desceram do ônibus e começaram a apedrejá-lo.

A empresa enviou outro veículo para atender os usuários do transporte, mas o estrago já estava feito. As informações são do Acorda Cidade.

