Ônibus que transportava 15 pacientes de Laje cai de ponte na BR-101

Um ônibus da Secretaria de Saúde do município de Laje (a 232 quilômetros de Salvador) caiu de uma ponte após colidir em um caminhão na Br-101. O acidente aconteceu por volta das 1h desta quinta-feira, 17.

Segundo informações do site Voz da Bahia, cerca de 15 pacientes que seguiam viagem para a capital em busca de tratamentos médicos estavam no veículo no momento do acidente.

As vítimas foram socorridas e encaminhas ao Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. O estado de saúde delas não foi divulgado.

