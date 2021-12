Ônibus que seguia para Pernambuco é assaltado em Feira

Cerca de 40 passageiros com destino à cidade de Garanhuns, em Pernambuco, foram assaltados por três homens que interceptaram um ônibus da empresa São Geraldo, na madrugada desta segunda-feira, 16, na BR-116 Norte. A ação ocorreu na altura do bairro Novo Horizonte, em Feira de Santana (a 108 quilômetros de Salvador).

Segundo o inspetor da Polícia Rodoviária de Feira de Santana, Fernando Vieira, o assalto ocorreu por volta de 1h, quando o ônibus - que fazia a linha São Paulo-Garanhuns - passava por três quebra-molas na rodovia.

"Reforçamos a ronda na região, mas com as lombadas o motorista passa a menos de 10km/h. Isso facilita a ação dos assaltantes, que são do próprio bairro", disse inspetor.

Conforme a polícia, os bandidos ordenaram que o condutor do ônibus entrasse em uma estrada de terra, rodeada por uma vegetação alta, e saquearam os passageiros.

Na última sexta-feira, 13, 44 passageiros de um outro ônibus intermunicipal foram assaltados na mesma localidade por ação semelhante.

De acordo com o analista do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) de Feira de Santana, Max Gil de Souza, todos os quebra-molas da rodovia federal serão substituídos por radares até março de 2014, para reduzir as incidências de assalto.

"Durante o dia, o equipamento vai estar ativo, podendo autuar quem passar acima da velocidade determinada. À noite, os radares vão ficar somente em alerta, para que o usuário não passe tão devagar", explicou.

No momento, o Dnit tem atuado com a capinação nas áreas de muita vegetação para facilitar a localização dos bandidos pelos agentes da PRF.

adblock ativo