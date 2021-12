Ônibus que estavam escondidos em fazenda são devolvidos para banco

Os ônibus novos da empresa Rosa, que faz o transporte urbano em Feira de Santana (a 109 km de Salvador), foram recolhidos pelo Banco Mercedes-Benz na madrugada desta sexta-feira, 17, e serão levados para São Paulo. A medida é uma determinação da Justiça, que expediu mandado de busca e apreensão, por conta do atraso no pagamento do financiamento.

O mandado foi expedido desde janeiro, mas ainda não tinha sido cumprido, porque os coletivos desapareceram. Segundo o site Acorda Cidade, 51 ônibus foram achados escondidos em uma fazenda no município de Serrinha e depois foram devolvidos para Feira de Santana.

Por conta do sumiço dos ônibus, usuários do transporte coletivo reclamam do tempo de espera nos pontos de ônibus e redução da frota de coletivos. Com a apreensão dos veículos novos, ônibus usados estão circulando em Feira de Santana.

