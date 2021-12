Ônibus perde os freios e uma pessoa morre em Itamaraju

Acidente com ônibus do transporte coletivo matou uma pessoa e deixou diversos feridos na cidade de Itamaraju, no sul da Bahia, por volta das 18h desta sexta-feira, 5. A informação foi confirmada por médicos do Hospital Geral da cidade, para onde as vítimas foram socorridas.

O motorista do veículo morreu no hospital e, segundo a Polícia Militar (PM-BA), mais de 40 pessoas ficaram feridas. Primeiras informações dos policiais dão conta que o freio do ônibus falhou e o veículo perdeu o controle na ladeira do Canequinho, na Avenida Brasil, região da Cidade Baixa, próximo à sede da prefeitura. Outros veículos foram atingidos no acidente.

