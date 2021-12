Ônibus pega fogo e chamas atingem residências em Feira

Um ônibus (placa LOJ 9914 - Feira de Santana) da empresa 18 de Setembro ficou totalmente destruído após pegar fogo, no início da tarde dessa sexta-feira, 1º, na cidade de Feira de Santana (a 109 Km de Salvador). As chamas do incêndio atingiram três residências e um carro que estava estacionado em uma garagem. O incidente aconteceu na Rua A, na entrada do Conjunto Feira IX.

De acordo com populares que presenciaram o incêndio, primeiro ocorreu um estouro e em seguida o veículo começou a pegar fogo. "Houve um barulho e em seguida, o motorista parou o veículo e tentou apagar as chamas com um extintor, mas seu esforço foi em vão", disse José Carlos dos Santos, morador do bairro.

Segundo informações de testemunhas, no coletivo havia cerca de dez passageiros, mas ninguém se feriu. O incêndio, além de comprometer o abastecimento de água, atingiu os fios da rede elétrica da rua, e os moradores da localidade ficaram sem o fornecimento do serviço.

O gerente administrativo da empresa 18 de Setembro, Rock Gomes, disse que tudo não passou de uma fatalidade. "Os nossos ônibus estão dentro da idade média permitida por lei. Todas as semanas, eles passam por manutenções. Só mesmo a perícia para detectar a causa do ocorrido". Gomes garantiu que todos os prejudicados serão ressarcidos, em um curto prazo.

Discordando do representante da empresa, Jorge Portugal, um dos moradores do bairro, disse que o incêndio era algo já previsto. "Todos os ônibus que rodam aqui no bairro são velhos e sucateados. Graças a Deus, isso não aconteceu no início da noite, quando os ônibus estão lotados. Caso ocorresse no horário de pico, teríamos uma tragédia", disse.

Prepostos da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), entre eles o Secretario José Carlos Di Cirqueira Bacellar, também estiveram no local onde o ônibus pegou fogo. "Estamos aqui para garantir que a empresa venha a ressarcir os prejudicados ", disse Bacellar.

Prejuízo - O veículo em chamas ficou parado em frente à residência de Antônio Fernandes, morador da casa de número 2. A varanda da residência foi atingida e o fogo quebrou vidraças e danificou as paredes. "Estava trabalhando e recebi a notícia. Me informaram que minha mulher, que é hipertensa, ficou sem ação. Foi preciso que moradores a retirassem da casa pelos fundos. Ficamos sem água, telefone e energia. Meus prejuízos chegam a uns R$ 15 mil reais", disse.

Francisco José de Souza Filho, que improvisou um ponto de venda na varanda de casa, também teve o imóvel atingido. "Montei um 'ganha pão' aqui e, com esse incêndio, acabei perdendo tudo. Espero que a empresa honre o compromisso de pagar os nossos prejuízos", cobrou. Outro morador da localidade, Joecio Mendes, que reside na casa de número 6, disse que também teve mercadorias e eletrodomésticos atingidos.

Para Daina Ervelen de Souza, o prejuízo foi "menor". O calor das chamas derreteu a pintura do seu carro (um Fiat), que estava estacionado na garagem da casa onde mora. No entanto, segundo ela, o representante da empresa garantiu arcar com as despesas. "Agora estou tranquila, mas, foi horrível, cenas de cinema, as chamas atingiram uns cinco metros de altura", disse Daiana.

