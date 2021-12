Ônibus pega fogo depois de batida na BR-324

Veículo particular bateu na traseira de um ônibus, por volta das 8h deste sábado, 29, na BR-324, Km 573, próximo à entrada para São Sebastião do Passé, na BR-110. Com a pancada, coletivo pegou fogo.

A Central de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar da Bahia (Centel) informou que uma equipe do corpo de bombeiros foi encaminhada para o local, mas segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente não resgistrou nenhuma vítima.

Veja a localização no mapa

adblock ativo