Ônibus pega fogo após pane elétrica em Barreiras

Um ônibus pegou fogo após uma pane elétrica, na noite desta sexta-feira, 12, no município de Barreiras (a 855 km de Salvador). Os passageiros abondaram o veículo ao perceberem as chamas. Ninguém ficou ferido.



Segundo informações da Polícia Militar (PM-BA) de Barreiras, o caso aconteceu por volta das 23h, quando o ônibus de transporte coletivo municipal passava pela BR-242.



O motorista, que não teve o nome divulgado, passou mal e foi levado para o Hospital do Oeste.



O Corpo de Bombeiros foi encaminhado para o local. O ônibus ficou completamente destruído.

O ônibus foi destruído pelo fogo (Foto: Reprodução | Blog Sigi Vilares)

