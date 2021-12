Ônibus metropolitanos serão renovados até final deste ano, diz Rui Costa

Em entrevista concedida ao radialista Mário Kertész, da rádio Metrópole, na manhã desta segunda-feira, 11, o governador do Estado, Rui Costa (PT), afirmou que a frota de ônibus metropolitanos será renovada até 31 de dezembro deste ano. Ele disse que o prazo foi estabelecido em conversa com o secretário de Infraestrutura da Bahia, Marcus Cavalcanti.

"Dei esse prazo para licitar as linhas metropolitanas. Queremos as linhas com ar-condicionado.Todos os ônibus da região metropolitana serão trocados por novos para ter o mesmo padrão de qualidade do metrô", explicou Rui, em um trecho da entrevista. Nesta segunda, quatro novas estações da Linha 2 do metrô foram entregues (Flamboyant, Tamburugy, Bairro da Paz e Mussurunga).

O governador também falou sobre o impasse para a integração total dos ônibus de Salvador com o metrô. "Saiu parcialmente. O procurador-geral participou da última reunião [com a Prefeitura]. Muitos detalhes não foram superados. Eu dei um plus, uma oferta, se a integração vier de forma total, eu ofereci a redução de ICMS, que os ônibus sejam trocados por ônibus com ar-condicionado", concluiu.

