Ônibus metropolitanos circulam após protesto de rodoviários

Os rodoviários metropolitanos voltaram ao trabalho após protestar nesta segunda-feira, 23, contra a manutenção da prisão do motorista Jocival Pinto, acusado de atropelar duas pessoas na Estrada do Coco em janeiro deste ano. Ele está detido acusado de tentativa de homicídio.

De acordo com o diretor do sindicato dos rodoviários, Ubirajara Sales, a categoria quer que o motorista tenha o mesmo tratamento dado à médica Kátia Vargas, que ganhou alvará de soltura no último dia 16.

A oftalmologista é acusada de provocar o acidente que matou os dois irmãos Emanuel e Emanuelle Gomes Dias, no dia 11 de outubro, em Ondina. Ela estava presa no presídio feminino em Mata Escura, em Salvador.

"Não queremos impunidade, queremos igualdade de tratamento e que ele não amargue para sair de trás das grades", explica Sales.

"Não estamos discutindo o mérito de quem está errado ou não, mas a aplicação da justiça, porque o motorista teve um tratamento diferenciado do da médica. Ele cometeu um erro de trânsito e não tinha a intenção da machucar ninguém. O médico que ele atropelou e sua família já estão bem, ao contrário da médica que tirou a vida de dois jovens. Então entendemos que houve um apartheid, uma diferença de classes sociais", critica Daniel Mota, diretor do sindicato dos rodoviários.

De acordo com ele, o protesto alcançou seu objetivo, que foi chamar a atenção da sociedade. O sindicalista descarta realizar novo protesto até Natal. "A gente suspendeu qualquer tipo de protesto. Esperamos que o Judiciário libere o companheiro (o motorista Jocival Pinto) para passar o Natal com a família. Se isso não acontecer, vamos reavaliar".

Entenda o caso

O motorista Jocival Pinto é acusado de jogar deliberadamente o ônibus que dirigia contra o médico Raymundo Pereira e a mulher e a irmã dele. A agressão aconteceu depois que o ortopedista pegou uma máquina fotográfica para registrar o acidente entre seu carro e o ônibus conduzido por Pinto.

Quando percebeu que seria atropelado, o médico empurrou a esposa, que estava grávida, mas foi atingido pelo ônibus junto com a irmã.

