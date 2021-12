Ônibus invade casa após atolar em Feira de Santana

Um ônibus invadiu uma residência na cidade de Feira de Santana (distante a 108 km de Salvador), nesta segunda-feira, 29. Segundo informações da polícia, o motorista do veículo, da empresa de transporte Princesinha, teria perdido o controle após tentar desatolar o carro. O acidente aconteceu no conjunto Homero Figueredo, no bairro Gabriela.

O condutor do veículo tentou dar ré, mas o ônibus atingiu o portão da casa, onde estavam três crianças e dois adultos. Apesar do incidente, não houve feridos. A polícia suspeita que o acidente teria sido provocado devido um problema no freio do ônibus. O motorista não sofreu ferimentos. Uma perícia técnica vai apurar o acidente.

