Ônibus interestadual pega fogo em rodovia de Teixeira de Freitas

Um ônibus interestadual que transportava 34 passageiros, pegou fogo na madrugada desta quinta-feira, 25, na BR-101, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia.

Segundo informações do site 'SulBahiaNews', era por volta de 2 horas quando o motorista do ônibus percebeu as chamas. Ele tentou conter o fogo com um extintor de incêndio, mas não obteve êxito. O condutor conseguiu retirar todas as malas dentro do bagageiro antes que o veículo fosse totalmente consumido pelo fogo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter as chamas. Os passageiros foram levados para um ponto de apoio de uma empresa de ônibus, em Teixeira de Freitas. As causas do incêndio não foram confirmadas

