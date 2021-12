Ônibus interestadual é assaltado em Feira de Santana

Um ônibus da empresa Viação Gontijo foi assaltado por volta das 4h30 desta sexta-feira, 21, na BR-116, no bairro Novo Horizonte, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo levava 26 pessoas quando foi abordado por assaltantes. Os pertences de todos os passageiros e os documentos do motorista foram levados. Ninguém ficou ferido durante o assalto.

As vítimas registraram queixa no Complexo de Delegacias, no bairro Sobradinho. A polícia segue nas investigações para localizar e prender os bandidos.

