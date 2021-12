Ônibus fica preso em rede de água em Feira de Santana

Ônibus da empresa Princesinha, placa NZJ 9960, caiu num buraco de rede de água da Embasa, nesta segunda-feira, 10. O coletivo havia saído do Terminal Central, com destino ao bairro Pampalona, em Feira de Santana ( a 109 Km de Salvador).

Com 15 passageiros, o ônibus ficou duas horas no buraco, até ser guinchado, na avenida voluntários da Pátria, no bairro Baraúnas. O transitoficou complicado no local. Foto:/Ag. A Tarde. Data: 10/02/2014

