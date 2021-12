Ônibus escolares transportam pacientes em Feira

Pacientes de outros municípios que fazem tratamento médico em Feira de Santana (a 109 km de Salvador) estão sendo transportados em ônibus escolares.

A TARDE flagrou, última segunda-feira, um ônibus escolar, placa JRX-6818, da cidade de Bonito (455 km da capital), estacionado a cerca de um quilômetro do centro, onde ficou das 6h às 16h.

Segundo um dos motoristas do veículo, que não se identificou, a viagem é feita semanalmente: "Temos um micro-ônibus da Saúde, mas não dá para trazer todos os pacientes".

No último dia 19 de janeiro, um ônibus de Nova Fátima (220 km da capital) teria sido visto por comerciantes com pacientes para uma clínica psiquiátrica na Av. Getúlio Vargas. Funcionários das clínicas informaram que o atendimento começa às 6h e que a maioria dos pacientes chega de outras cidades.

Segundo o dono de uma barraca de lanches, é comum ver ônibus escolares de outras cidades com pacientes. Na lateral dos veículos é possível ler a inscrição 'programa Caminho da Escola', do governo federal.

A dona de casa Neia Andrade confirmou que era a quarta vez que ia de Bonito a Feira para consultas: "Saímos por volta da 0h30 e chegamos às 6h. A prefeitura disponibiliza esse ônibus pois o da Secretaria da Saúde se acabou em um acidente em 2014". É a mesma versão de Ana Maria Rosa de Jesus, que sempre vai a Feira fazer exames no veículo escolar. "Sempre que venho, assim como outros moradores de Bonito, é esse transporte. Dessa vez trouxe meu filho ao ortopedista. Chegamos aqui às 6h e a previsão é retornarmos às 15h", revelou.

Veículo escolar próximo à Casa de Saúde Santana (Foto: Luiz Tito l Ag. A TARDE)

Prefeito

O prefeito de Bonito, Edvan José Cedro de Souza, admitiu o uso do veículo escolar e alegou que a cidade realmente perdeu o ônibus destinado a este serviço.

Disse que, em dezembro, o ônibus da Saúde (avaliado em cerca de R$ 100 mil) sofreu perda total em um acidente e que, sem verba para aquisição imediata de outro, o Executivo municipal juntou dinheiro nestes últimos meses para nova aquisição.

Segundo Souza, a licitação com esta finalidade começaria esta semana. Ele disse ter consciência de que o uso é indevido, mas ponderou que as aulas ainda não começaram e que o procedimento "não se repetirá" no município. Esta semana foram transportados 30 pacientes.

Já Edvaldo Souza de Oliveira, secretário da Saúde de Nova Fátima, negou que pacientes da cidade sejam transportados em ônibus escolares: "Isso não existe. Deve ser de outra cidade. Temos três ambulâncias, quatro carros próprios, dois carros do Programa de Saúde da Família (PSF) e uma Sprinter locada para este serviço".

Ele argumentou ainda que Nova Fátima tem um hospital de pequeno porte e, por isso, é pactuada com Feira de Santana.

"Temos o tratamento fora do domicílio, com pacientes renais que fazem hemodiálise, tratamento contra câncer e outros que levamos uma vez na semana, mensalmente ou trimestralmente para Feira de Santana e outros centros. Pode ser que o ônibus escolar que estava em Feira estivesse a serviço da Secretaria da Educação mesmo", justificou.

adblock ativo