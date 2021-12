Ônibus escolar que transportava crianças pega fogo na Bahia

Um ônibus escolar pegou fogo na zona rural de Piripá, na região sudoeste da Bahia, nesta quarta-feira, 27. De acordo com a polícia, o coletivo fazia o transporte de alguns estudantes no momento do incêndio, mas ninguém ficou ferido. O veículo ficou totalmente destruído.

Segundo a Secretaria de Transporte do município, as chamas começaram no painel do coletivo e se alastrou rapidamente. Mochilas e materiais escolares foram queimados.

As 15 crianças que estavam no ônibus foram retiradas. Conforme a prefeitura de Piripá, o veículo era novo e passava por revisões regulares. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) fará uma perícia para determinar as causas do incêndio.

adblock ativo