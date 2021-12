Ônibus escolar com superlotação e irregularidades é apreendido em Tucano

Um ônibus utilizado para o transporte escolar foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta quinta-feira, 6, devido à falta de manutenção do veículo. O motorista foi abordado no km-34 da BR 410, no município de Tucano, a 270 km de Salvador.

O ônibus transportava 89 pessoas, mais que o dobro da capacidade do veículo, além de não possuir cintos de segurança nos assentos e ter o tacógrafo - equipamento que registra os deslocamentos do veículo, tempo de uso e velocidade praticada - defeituoso. Irregularidades como falta de identificação de uso escolar, faixas refletivas de segurança e ausência de autorização do Detran também foram anotadas.

O motorista, de 28 anos, informou que há pelo menos 5 dias o transporte dos alunos era realizado daquela maneira. Disse ainda que o ônibus não faz parte da frota da prefeitura local e que apenas é funcionário de uma empresa que foi contratada para realizar o serviço. O condutor também não apresentou o CRLV, documento de porte obrigatório.

O veículo foi apreendido e levado ao pátio da PRF. O motorista do ônibus se comprometeu a comparecer em audiência no Juizado Especial Criminal, para responder por sua conduta.

