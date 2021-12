Ônibus é incendiado em represália a morte de suspeito em Feira de Santana

Um coletivo foi incendiado na manhã desta quinta-feira, 25, por volta das 6h20, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). De acordo com o site Acorda Cidade, um grupo de homens chegou com galões de combustível e ateou fogo no ônibus da empresa São João.

Ainda de acordo o site, os suspeitos mandaram o motorista e a cobradora descerem antes de incendiarem o veículo. Não havia passageiros no veículo.

Por motivos de segurança, o serviço de transporte público está suspenso no bairro Aviário, onde o crime ocorreu. Há previsão para retomada da operação na região.

De acordo com a polícia, a suspeita é de que o ato criminoso tenha acontecido em represália à morte de um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Gleidson Bruno Tales de Moura, 23 anos, morreu em confronto com a polícia e era um dos mais procurados em Feira de Santana.

Por conta do crime, o transporte público está suspenso no bairro

adblock ativo