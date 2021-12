Ônibus é incendiado em condomínio do Minha Casa Minha Vida

Um ônibus foi incendiado na manhã desta terça-feira, 28, por volta de 8h, dentro de um condomínio do programa Minha Casa, Minha Vida em Vitória da Conquista, a 512 km de Salvador.

O incêndio foi provocado em resposta a uma ação das polícias Federal e Militar de reintegração de posse das moradias habitadas ilegalmente desde o final de 2013, no bairro do Miro Cairo

O cobrador que trabalhava no veículo, da empresa Viação Vitória, ficou ferido com queimaduras de primeiro grau. O caso será investigado pela Polícia Civil. As informações são do Blog do Anderson.

adblock ativo