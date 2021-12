Ônibus é incendiado após morte de dois homens em Itabuna

Um ônibus foi incendiado na noite desta segunda-feira, 21, em Itabuna (a 429 quilômetros de Salvador). De acordo com o major Robson, do 15° Batalhão de Polícia Militar (BPM/Itabuna), os responsáveis pelo ataque são familiares e amigos de dois suspeitos que foram mortos em uma troca de tiros.

O major conta que, por volta das 21h, houve um tiroteio entre bandidos, no bairro Lomanto Novo. Uma viatura da BPM foi encaminhada para local e, chegando lá, encontraram dois homens mortos.

Moradores ao chegarem no local do ocorrido, pensaram que foram os policiais que teriam assinado as vítimas e, por isso, incendiaram o veículo. Ainda segundo o major, existe a suspeita de que a ordem para atear fogo no ônibus veio de um presidiário. Os dois homens mortos já tinham passagem pela polícia.

Pouco depois, os policiais prenderam em flagrante dois homens encapuzados, que tentavam incendiar outro veículo. Até as 9h desta terça-feira, 21, nenhum suspeito de ter cometido o homicídio foi preso.

