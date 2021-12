Ônibus desgovernado colide contra duas casas no interior

Moradores da Praça Gésner Chagas, Urbis I, em Vitória da Conquista, acordaram assustados na noite desta sexta-feira, 19, depois que um ônibus desgovernado invadiu duas casas na localidade. Antes de bater nas residências, o veículo colidiu contra uma caminhonete que estava estacionada em uma das vias.

Ninguém ficou ferido no acidente, segundo agentes do Sistema Municipal de Trânsito (Simtrans). O coletivo foi retirado do local na manhã deste sábado, 20. As informações são do Blog do Anderson, em Vitória da Conquista.

