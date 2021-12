Ônibus desce ladeira de ré e alunos pulam de veículo na BA

Um ônibus escolar ficou sem combustível enquanto transportava estudantes na zona rural de Itabela (a 678 km de Salvador) e acabou descendo uma ladeira de ré, segundo testemunhas. Assustados, alguns alunos pularam pelas janelas do veículo. De acordo com o site Radar 64, ninguém ficou ferido.

Um outro coletivo foi enviado para buscar os estudantes, mas quebrou no meio do caminho. Foi necessário acionar um terceiro veículo. Por conta da situação, os alunos chegaram cerca de duas horas atrasados na escola.

Um representante do governo municipal de Itabela disse que não faltou combustível no ônibus, apesar de um mecânico da cidade afirmar que, ao analisar o veículo, verificou a ausência de combustível. Para a prefeitura, no entanto, o coletivo apresentou problemas mecânicos.

Segundo levantamento do site Radar 64, a frota que atende diariamente cerca de 250 alunos está em condições precárias.

