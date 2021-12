Ônibus de circo pega fogo após apagão em Irecê

O ônibus de um circo popular pegou fogo durante o apagão na noite desta quarta-feira, 21, no município de Irecê (a 481 km de Salvador).

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para o local e conseguiu debelar as chamas com ajuda do caminhão-pipa, de acordo com informações do Blog Braga.

As chamas teriam sido causadas por um curto-circuito, já que o fogo começou no momento que a energia elétrica voltou. A perícia vai fazer uma análise sobre o caso. Por conta da intensidade do incêndio, o veículo ficou completamente destruído. Não houve registro de feridos.

