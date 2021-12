Ônibus de banda de forró bate em caminhão e deixa feridos

O ônibus que transportava 26 integrantes da banda de forró Rasta Chinela bateu no fundo de uma carreta por volta das 5h30 desta segunda-feira, 13, e 12 pessoas ficaram feridas. Seis delas em estado grave. O acidente ocorreu na BA-160, entre as cidades de Paratinga e Bom Jesus da Lapa (no oeste baiano).

De acordo com a 38ª Companhia Independente da Polícia Militar (Bom Jesus da Lapa), as vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao Hospital Municipal Carmela Dutra. O caso mais grave é o do guitarrista Cristian Reis Santos, de 35 anos, que teve traumatismo craniano.

Poucas horas após o acidente, a assessoria da banda postou uma nota no Facebook divulgando o ocorrido com os integrantes. No início da tarde, anunciou que os cinco integrantes em estado mais grave foram transferidos para a cidade de Vitória da Conquista. Segundo a própria banda, apesar da gravidade do acidente, nenhum dos integrantes corre risco de morte.

adblock ativo