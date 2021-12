Ônibus da Ufba dá defeito 3 vezes e alunos ficam em pânico

Estudantes do curso de Nutrição da Universidade Federal da Bahia (Ufba) relataram problemas durante o retorno de uma viagem a Minas Gerais no último domingo, 26. De acordo com um texto publicado na tarde desta terça-feira, 28, em uma página no Facebook uma universitária relata uma série de problemas em um ônibus que, segundo a aluna, levava 37 pessoas para um encontro realizado no município de Alfenas, em Minas.

Segundo o texto, os problemas começaram por volta de 1h da madrugada do domingo onde o ônibus perdeu um pneu. Logo após, o ônibus perdeu a correia por volta das 3h30 do mesmo dia. Ainda conforme o relato, após a manutenção o ônibus voltou a quebrar por volta de 1h da segunda-feira, 27, em um outro ponto já na cidade de Manoel Vitorino (distante a 395 Km de Salvador) tendo uma pane geral.

Conforme a estudante, elas receberam orientação para fingir que não havia ninguém no ônibus já que o local era desconhecido. "Fomos orientadas a fingir que não tinha ninguém no ônibus já que o local era desconhecido e tinha 37 mulheres dentro do mesmo", disse a universitária. Ainda segundo a publicação, a turma só conseguiu embarcar para a capital baiana às 10h30 da segunda em um outro veículo. "O pânico tomou conta de muitos que temeram por suas vidas diversas vezes", finalizou o relato.

A reportagem do Portal A TARDE tentou contato com a Asabela Transportes & Turismo - empresa responsável pelo ônibus - e a Ufba mas não obteve êxito até a publicação desta matéria.

