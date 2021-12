Ônibus da banda 'O Poeta' é alvo de tiros em Camamu

O ônibus da banda 'O Poeta' foi atingido por tiros no momento em que o grupo musical se deslocava para um show na cidade de Camamu (distante 358km de Salvador), na noite do último domingo, 11.

Através dos stories do Instagram, o vocalista John Ferreira deu detalhes sobre os momentos de tensão. “O nosso ônibus foi acertado três vezes por tiros, mas ninguém ficou ferido. Entrou uma bala na direção do banco do motorista, mas ele não estava sentado lá”.

Cantor compartilhou imagens dos estragos causados no ônibus

Os integrantes da bandas tiveram que deitar no chão do veículo para se proteger dos disparos. Segundo cantor, uma guarnição da polícia militar interviu na situação e conseguiu conter os atiradores.

"Tocamos em homenagem ao público porque queríamos ir embora, pela segurança de todos, mas em respeito e amor ao público que estava lá nos aguardando nós tocamos", acrescentou John.

Na manhã desta segunda-feira, o cantor ainda compartilhou imagens dos estragos causados no ônibus.

