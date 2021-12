Ônibus continuam sem circular na Via Regional após ataques

Os ônibus que fazem itinerário pela Via Regional estão sem circular na região nesta manhã de sexta-feira, 30.

Segundo informações do Sindicato dos Rodoviários da Bahia, a medida tem o objetivo de dar segurança aos motoristas e cobradores, após as últimas atos de violência envolvendo coletivos em Salvador, no local.

Na noite da última quarta-feira, 28, cerca de 15 homens de uma facção que atua na região do Coroado deram ordem de parada a dois ônibus da empresa Integra e fecharam uma das vias. O grupo ameaçou incendiar os coletivos.

Por enquanto, ainda não há previsão de retorno da circulação normal do transporte público no local.

