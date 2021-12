Ônibus começam a rodar em Feira; confira linhas

Depois de dez dias sem ônibus, cerca de 70 veículos voltaram a circular em Feira de Santana nesta quarta-feira, 26. Com a notícia de que a frota emergencial começaria a circular, os pontos de ônibus amanheceram cheios nesta manhã.

O sistema será normalizado paulatinamente com a chegada dos veículos que são trazidos de São Paulo. Inicialmente, 43 linhas vão rodar em bairros com maior densidade demográfica (confira abaixo a relação). Os terminais só devem voltar a funcionar na sexta, 28.

O contrato emergencial, feito após as empresas que exploravam o sistema suspender o serviço no último dia 16, prevê que 170 ônibus atendam Feira de Santana durante o período de seis meses. Após esse prazo, as empresas Rosa e São João, as mesmas que foram contratadas agora, assumem o transporte, mas com base na licitação que elas venceram.

