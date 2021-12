Ônibus começam a chegar em Feira, mas ainda não rodam

Os ônibus que vão rodar em Feira de Santana começaram a chegar na cidade, que fica a 109 km de Salvador, na noite deste domingo, 23. A operação ainda não foi iniciada, o que deve acontecer até quarta, 26, já que ainda é necessário contratar profissionais e providenciar espaço para guardar os veículos.

O município está sem transporte urbano desde o dia 16, quando as empresas 18 de Setembro e a Princesinha, que exploravam o sistema, recolheram os veículos alegando falta de combustível.

Diante do problema, a prefeitura fez um contrato emergencial com as empresas que venceram a licitação para atuar no transporte urbano de Feira. Inicialmente, as empresas Rosa e São João iriam entrar em operação no prazo de seis meses com uma frota de veículos zero, mas de forma emergencial, elas trouxeram ônibus que rodavam em São Paulo.

Por conta da falta de transporte, a população enfrenta transtornos para se locomover na cidade. As aulas na Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) foram suspensas.

