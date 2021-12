Ônibus com 45 índios tomba e deixa 28 feridos

Um ônibus com 45 índios tombou na BR-324, sentido Salvador, próximo ao pedágio de Amélia Rodrigues, na manhã desta terça-feira, 11, e deixou 28 feridos, sendo um em estado grave. O caso mais delicado é de Gilmar Gomes Ferreira, que teve uma fratura exposta na mão e foi transferido para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador.

Os demais feridos estão no Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana. Até as 11h40, 18 já tinha recebido alta. Quatro crianças também tiveram ferimentos leves e foram levadas para o Hospital Estadual da Criança, mas já foram liberadas.

De acordo com testemunhas, o motorista do ônibus da empresa Novo Horizonte, João Evangelista, perdeu o controle do veículo ao tentar desviar de outro automóvel. Ele teria acessado o acostamento, quando tombou na estrada. O acidente aconteceu 1 km após o pedágio de Amélia Rodrigues.

O ônibus transportava os índios da localidade de Coroa Vermelha, que fica no município de Santa Cruz Cabrália, no extremo sul da Bahia, para um evento em Salvador. Eles iriam acompanhar a posse do índio Jerry Adriene Santos de Jesus, conhecido como Jerry Matalawê, que assume cargo de coordenador distrital da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) em uma cerimônia nesta tarde no Centro Administrativo da Bahia (CAB).



De acordo com a responsável pelo polo da Sesai em Feira de Santana, Maria do Socorro Pereira, a instituição está acompanhando o atendimento as vítimas. Quem não ficou ferido e os pacientes que já tiveram alta foram acomodados em unidades da Sesai em Feira de Santana. A cerimônia de posse está mantida.

adblock ativo