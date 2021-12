Ônibus capota e deixa 40 feridos em Barra do Rocha

Um acidente na madrugada desta sexta-feira, 12, no km 798 da BR 330 entre os municípios de Barra do Rocha e Ubatã (a 436 e 379 km respectivamente de Salvador) deixou 40 pessoas feridas. Não houve mortos. As vítimas, entre elas crianças e idosos, foram levadas para hospitais de Jequié, Ubatã e Ipiaú, mas apenas 16 continuam internadas em observação. O ônibus pertence à empresa de transporte intermunicipal ENTRAM, e saiu de Porto Seguro com 54 passageiros, onde a maioria seguia para Jequié.

De acordo com o motorista do veiculo, Roberto Silva Pereira, ele tentou desviar de um veiculo que vinha na contramão e perdeu o controle capotando o ônibus três vezes até cair em uma ribanceira. "Não vinha em alta velocidade e não sei realmente como perdi a direção. Tudo foi bastante rápido, tentei evitar a colisão e acabou neste acidente", disse por telefone.

Os feridos foram socorridos pelo SAMU para unidades de saúde da região. Com ferimentos considerados mais graves, 18 pessoas foram levadas para o Hospital Prado Valadares, em Jequié, onde apenas dezesseis continuam internados, entre elas duas crianças. Nenhum paciente corre risco de morte.

Continuam internadas Antônio Carlos de Jesus Santos, Jaíce Araújo, Jací Freitas, Ana Clara M. Dias, Daniela S. Alves, Márcio Nascimento, Avanildo Nascimento, Ibissen de Brito, Vanilton Argolo Santos, Mirela Bastos Bonfim, Maria Nildes Santos, Daniela Souza Santos, João Pedro Santos Amorim, Tairone Oliveira Santos, Marcelo Fonseca e Ronaldo Jardim Ribeiro.

O caso mais grave, segundo o hospital, é o de Antônio Carlos de Jesus que está com suspeita de trauma rac-medular, ou seja, trauma de coluna, mas que passa por exames para confirmação ou não do diagnóstico. "Caso seja confirmado o trauma, ele será transferido para uma unidade em Salvador", explicou uma enfermeira responsável.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a pericia foi realizada no local e que vai dizer o que causou o acidente. Um inquérito foi instaurado na delegacia de polícia civil de Barra do Rocha para investigar o caso.

