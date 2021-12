Ônibus cai em ribanceira na BR-101 mas ninguém fica ferido

Um ônibus de turismo da empresa GM-Tur caiu em uma ribanceira no km-446 da BR-101, na cidade de Aurelino Leal, próxima a Itabuna, por volta das 5h da manhã desta terça-feira, 25, mas ninguém ficou ferido. O ônibus seguia da cidade de Tobias Barreto, em Sergipe, para Ilhéus, na Bahia.

De acordo com informações do Itabuna Urgente, o acidente foi ocasionado por uma falha no sistema de ar do veículo, que perdeu o freio e trancou a direção. Os passageiros foram retirados pela janelas.

Ainda segundo o site, a maior parte dos passageiros era formada por mulheres, sacoleiras, que foram até a cidade sergipana para comprar mercadorias e revendê-las.

