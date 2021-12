Ônibus cai em ribanceira na BA-093 e deixa 32 feridos

Um ônibus da empresa Viação Sol de Abrantes (VSA), que faz a linha Simões Filho-Camaçari, caiu em uma ribanceira na manhã desta terça-feira, 6, por volta de 7h, e deixou 32 pessoas feridas na BA-093. O acidente aconteceu no km 7 da rodovia, na região do município de Simões Filho (a 31 quilômetros da capital baiana, na Região Metropolitana de Salvador).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), inicialmente havia cerca de 50 vítimas, mas foi confirmado em seguida o número de 32 pessoas feridas. Destas, 16 inspiram mais cuidados, mas nenhuma está em estado grave.

O acidente aconteceu na região do distrito de Pitanga de Palmares, após o pedágio. As vítimas foram atendidas por equipes da PRE, Corpo de Bombeiros, concessionária Bahia Norte e do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e levadas para o Hospital Geral de Camaçari (HGC) e para o Hospital Municipal Eduardo Alencar, em Simões Filho.

O veículo caiu na ribanceira por volta das 7h desta terça (Foto: Edilson Lima | Ag. A TARDE)

De acordo com a diretora do HGC, Dorilda Vasconcelos, 21 pessoas foram atendidas no HGC, mas nenhuma em estado grave. "Nós precisamos fechar o ambulatório para atender todos estes pacientes. Alguns estão realizando exames de raio-x e outros vão ficar em observação, por conta de traumas abdominais", diz a diretora.

O motorista do ônibus, Rubens Santos da Silva, e o cobrador, Reinaldo Nascimento Barros Pereira, também ficaram feridos no acidente. De acordo com o presidente do Sindicato dos Rodoviários Metropolitanos, Walter Ferreira, o cobrador está em observação no HGC, já que bateu a cabeça. Ele ainda disse que o motorista foi levado para a unidade de Simões Filho, mas recebeu alta. "Não consegui falar com ele, mas uma funcionário que trabalhou no atendimento dele disse que ele contou que conseguiu parar o veículo, mas a ribanceira cedeu", explica.

Segundo uma passageira, de prenome Edna, o motivo do acidente teria sido a falta de freio do veículo, que teria provocado a queda na ribanceira após uma curva. Moradores da região afirmaram que acidentes como este são comuns na localidade. "Já caíram três ônibus nesta mesma ribanceira", afirmou o pedreiro Carlos Rodrigues.

Já o comerciante Gerson Silva ressalta as más condições dos ônibus que realizam o transporte de passageiros na rodovia. "Os veículos não têm manutenção e nem são fiscalizados pela Agerba. Além disto, somente esta empresa faz esta linha, e sempre falta freio", revela.

O passageiro Luciano Duarte, de 41 anos, que fraturou a bacia no acidente, concorda que os veículos não possuem boas condições de uso. "O motorista se perdeu na curva e, após cair na ribanceira, capotou duas vezes e parou em um brejo. O problema é que os ônibus são antigos e não estão em condições de tráfego", afirma.



Agerba - A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) informou, por meio de nota, que o ônibus passou por vistoria no último dia 22 de maio, "quando foram atestadas condições de trafegabilidade do veículo". O órgão também ressalta que fiscaliza regularmente o transporte intermunicipal de passageiros.

A reportagem entrou em contato por telefone com a Viação Sol de Abrantes, mas foi informada que apenas o gerente de operações poderia falar em nome da empresa e que ele não estava na instituição. O celular dele não foi divulgado.

Por conta do acidente, o trânsito ficou bastante congestionado na rodovia, pois apenas um sentido era liberado de cada vez. Com a saída das ambulâncias, o tráfego de veículos já voltou a fluir normalmente.

