Ônibus cai em ribanceira, mata um e fere 10 em Jacobina

Um acidente envolvendo um ônibus, na tarde desta segunda-feira, 19, resultou na morte de uma adolescente de 16 anos no município de Jacobina (distante a 358 km de Salvador). Segundo informações da polícia local, o veículo caiu em uma ribanceira num trecho entre os bairros Jacobina II e Catuaba, pouco antes das 17h. Ao menos, 10 pessoas ficaram feridas.

Aproximadamente 12 passageiros estavam no ônibus, da empresa Hilla Transportes (placa DBM 6941, com licença de Jacobina), no momento do acidente. A jovem, de prenome Taise, morreu no local. Ainda conforme a polícia, ela era estudante do 9º ano do Colégio Felicidade de Jesus Magalhães.

Os feridos foram socorridos pele Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados ao Hospital Antônio Teixeira Sobrinho. Não há informações sobre o estado de saúde deles. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

