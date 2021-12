Ônibus cai em ribanceira e deixa 11 feridos na BR-101

Um ônibus com cerca de 30 passageiros caiu em uma ribanceira, na manhã desta sexta-feira, 19, após colidir com uma carreta no km 847 da BR-101, entre as cidades de Itamaraju e Teixeira de Freitas. Onze pessoas ficaram feridas no acidente. Não há registro de pessoas mortas.



De acordo com o site O Povo News, o motorista do ônibus perdeu o controle da direção e despencou na ribanceira ao tentar desviar da carreta, que transportava bobinas de aço. O veículo estava estacionado próximo à uma curva.



As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu). Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e auxiliou no resgate. Os feridos graves foram encaminhados para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. O número de vítimas levadas para a unidade médica e o estado de saúde não foram informados.



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) controlou o trânsito no local até a retirada dos veículos da pista. O acidente causou congestionamento de cerca de 8 km.

A carreta estava parada na pista quando foi atingida pelo ônibus (Foto: Divulgação l Site O Povo News)

adblock ativo