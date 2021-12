Ônibus cai de ribanceira na BA-265; 10 passageiros ficam feridos

Ao menos 10 pessoas ficaram feridas em um acidente na tarde desta quinta-feira, 26, após um ônibus de turismo colidir com um muro e cair de uma ribanceira em seguida.

O veículo havia saído do município de Barra do Choça, com destino a Vitória da Conquista, no Sudoeste do estado, e levava 20 passageiros.

Os feridos, incluindo o motorista, foram socorridos para o Hospital Dr. José Maria de Magalhães Neto, em Barra do Choça, mas o estado de saúde deles não foi divulgado.

Ainda não há informações sobre o que causou o acidente.

