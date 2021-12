Ônibus cai de ponte e deixa mortos e feridos no sul da Bahia

Um ônibus da empresa Rota, com cerca de 50 passageiros, caiu da ponte sobre o Rio Jequitinhonha, na BR-101, próximo ao município de Itapebi (sul da Bahia), no início da noite desta sexta-feira, 7, deixando mortos e feridos, segundo informações do Blog Políticos do Sul da Bahia.

O veículo ficou submerso no rio e a maioria dos passageiros foi resgatado com a ajuda de populares. Os feridos foram socorridos por equipes do Samu e encaminhados para hospitais da região. O número de vítimas, assim como o estado de saúde dos sobreviventes são desconhecidos.

Ainda de acordo com o blog, o ônibus saiu de Itabuna com destino a Porto Seguro quando despencou de uma altura de aproximadamente 30 metros. O acidente teria sido causado por uma Kombi, que fez uma ultrapassagem na ponte. O motorista foi detido e encaminhado à delegacia.

