ONG vai arrecadar fundos para edificar moradias

A organização não governamental (ONG) Teto - que atua no Brasil há cerca de 10 anos, construindo moradias populares em comunidades precárias - realizará nos próximos dias 8, 9 e 10 a 'Coleta 2016'. A ação tem como objetivo arrecadar fundos para novos projetos.

A iniciativa faz parte da campanha nacional 'Conheça outra realidade bem perto de você', que tem o intuito de mostrar a vulnerabilidade existente em algumas localidades brasileiras, além de evidenciar os direitos privados de seus moradores.

Segundo Bianca Fernandes, diretora da sede do Teto na Bahia, 10% do orçamento vem da coleta, "por isso é um ato que tem grande importância para nós", frisou.

A expectativa é que 1.500 voluntários estejam nas ruas nos dias de realização do projeto. "Escolhemos 20 sinaleiras específicas da capital e exibimos cartazes, panfletos e explicamos rapidamente o trabalho para os motoristas", esclareceu Bianca Fernandes.

Para a diretora-executiva da organização, Carolina Mattar, a coleta é o primeiro passo para promover a transformação social. "Temos que envolver toda a sociedade para que, juntos, consigamos construir um país mais justo", ressaltou.

As localidades na Bahia que atualmente recebem auxílio da Teto são: Vila Esperança, Pau da Lima; Vila Vitório, Fazenda Grande; Quingoma, Lauro de Freitas; e Che Guevara, no município de Dias D'Ávila.

Uma das atividades que a ONG realiza é a construção de residências de emergência para famílias que vivem em situação inadequada de morada.

Entretanto, para que as mudanças sejam executadas, é necessária a contribuição dos moradores. "Objetivamos a interação entre a população. Existem reuniões para que as pessoas exponham o problema do lugar, tracem a solução e desenvolvam um projeto", relatou Bianca.

A ONG está em Salvador há dois anos e neste ano acontecerá a segunda coleta. "As expectativas são as melhores. Desejamos que mais baianos venham conhecer a Teto e, assim, mais voluntários se candidatem à causa", ressaltou a diretora-executiva Carolina Mattar.

A voluntária Maíra Leal, de 20 anos, espera que a coleta traga visibilidade para a ONG, tanto em Salvador quanto no Brasil. "A sensação que tenho é a de estar fazendo minha parte para a sociedade", destacou.

Inscrição

Para participar como voluntário, basta acessar o site (teto.org.br/coleta), onde o candidato será orientado como deve prosseguir. As inscrições continuarão após o dia 8 de abril.

A idade mínima para inscrição é 16 anos. No entanto, aqueles que tiverem menos de 18 anos devem apresentar autorização dos pais ou responsáveis.

