ONG auxilia litígios e acelera solução de conflitos

Foram distribuídos 1.010 processos de pensão alimentícia no estado somente em 2015. Ao todo, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) tem em seu acervo 21.799 processos deste tipo.



A organização não governamental Juspopuli oferece, há 14 anos, o serviço de mediação popular de conflitos, gratuitamente, em cinco comunidades de Salvador e Feira de Santana. O objetivo é acelerar o recebimento desses benefícios, sem que haja intervenção da Justiça.



Por meio de mediadores - que não são necessariamente advogados -, a ONG oferece à população informações básicas de como solucionar questões, sobretudo as de ordem familiar.



O serviço promovido pela instituição consiste em ouvir os envolvidos e fazer com que avaliem a melhor forma de entrar em um acordo razoável para ambos, sem que seja necessário se constituir um advogado.



"Os mediadores são pessoas da própria comunidade que são procuradas para fazer uma ponte para que o acordo seja firmado. Ao contrário de um processo judicial, a solução virá a partir de pessoas que conhecem de perto a realidade dos envolvidos", afirmou a presidente do Juspopuli, Vera Leonelli.



As solicitações de intervenção para solucionar questões referentes a pedidos de pensão alimentícia correspondem a cerca de 80% das demandas atendidas pelo Juspopuli, segundo a presidente da entidade.



Nesses casos, os mediadores promovem encontros com as partes envolvidas e tentam fazer com que o problema seja solucionado em pouco tempo, como acontece em alguns casos.



Por vias judiciais, um processo para requerer pensão alimentícia pode durar, pelo menos, seis meses.



"Primeiramente, chamamos o convidado para uma conversa. Se ele aceitar participar, damos continuidade. Caso ele se recuse, informamos à outra parte, que vai decidir se leva o caso à Justiça ou qual outra providência pretende tomar", explicou a mediadora Isabel Araújo, que atua no bairro de Periperi, no subúrbio ferroviário.



Conflitos



Além de dar celeridade ao recebimento das pensões e desafogar o Poder Judiciário, o processo de mediação pode evitar que conflitos entre ex-cônjuges sejam agravados.



Em 2013, a recepcionista M.R., 35, ficou desempregada. Recém-separada, ela solicitou que o ex-marido a ajudasse a arcar com as despesas do filho G.R., que, na época, tinha 4 anos.



Após tentativas malsucedidas de diálogo, M. procurou o escritório de mediação de conflitos, em Periperi, para tentar chegar a um acordo com o ex-cônjuge.



"Eu e meu ex-marido não somos amigos, mas, hoje, conversamos normalmente sobre as necessidades do nosso filho e conseguimos dividir os gastos de forma justa", contou.



O psicólogo José Duarte acredita que, além de preservar a situação emocional dos pais, o diálogo pode, ainda, contribuir para o bem-estar do filho: "É fundamental que a criança conviva em um ambiente harmônico, para que não passe a acreditar que é a causa da desavença entre os pais".

