Ondas podem chegar até 3,5 m em Salvador nesta sexta, diz Marinha

O trecho marítimo entre Salvador e Caravelas (distante 841 km da capital baiana) pode apresentar ondas de até 3, 5 metros de altura entre esta quinta-feira, 9, e a sexta, 10, até as 9h. A informação foi divulgada pelo Comando do 2º Distrito Naval e da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA).

De acordo com CPBA, o fenômeno acontece devido à proximidade do inverno no hemisfério sul. Com isso, as mudanças climáticas passarão a ser ainda mais frequentes. Com isso, praticantes de esportes náuticos em geral, assim como pescadores, devem evitar a navegação em águas abertas.

Também é recomendado que os cuidados no fundeio e na amarração das embarcações sejam redobrados para que estas não se soltem e fiquem à deriva. Qualquer situação de emergência deve ser comunicada à Marinha do Brasil por meio de telefone (confira abaixo) ou encaminhado ao Serviço de Busca e Salvamento Marítimo Leste (Salvamar).

