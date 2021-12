Onda de ataques mata 11 pessoas e fere 10 em uma semana

Em apenas uma semana, quatro comunidades da Grande Salvador foram cenário de ataques promovidos por atiradores. Em um dos episódios mais recentes, dois homens foram mortos e três ficaram feridos, em Camaçari, na tarde do último domingo.

Na mesma faixa de horário, em Lauro de Freitas, sete pessoas foram baleadas por criminosos, mas todas conseguiram sobreviver. Na semana passada, as duas outras investidas (em Cajazeiras e Caixa d'Água, em Salvador) tiveram maior grau de letalidade, totalizando nove mortes.

A sequência de atentados remete à onda de matanças que assustou a população de Salvador entre 2007 e 2008, quando a disputa pelo domínio do tráfico de drogas na capital provocou o cometimento de chacinas.

Entretanto, o delegado-geral da Polícia Civil, Hélio Jorge Paixão, refuta uma total semelhança entre os recentes casos de violência e a explosão de assassinatos de quatro anos atrás. "Naquela época, as grandes lideranças do crime estavam em liberdade. Hoje, todas estão presas", frisa. Mas Hélio Jorge confirma que o tráfico de drogas está mesmo por trás dos últimos delitos.

O delegado Arthur Gallas, diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), reforça a posição do colega e diz que as investigações em torno das chacinas da semana passada estão avançando. "Estamos apurando diversas informações, inclusive se a ordem para os crimes partiu de dentro do sistema prisional", conclui.

As vítimas - No bairro Lama Preta, em Camaçari, três homens nem precisaram descer de um GM Celta para abrir fogo contra um grupo de moradores. As informações são da Polícia Civil.

Rogério Santos da Conceição, 24, e Marlon Gonçalves, 27, morreram. Antônio Cléberson Gonzaga, o Binho, 25, ferido no abdômen, e Rivaldo de Jesus, o Biane, 32, baleado em um dos braços, seguiam internados no Hospital Geral de Camaçari até o fechamento desta edição. Jesiel Carvalho de Oliveira Luz, 22, alvejado na perna esquerda, já teve alta. A delegada Maria Teresa Silva (18ª DT) trabalha com a suspeita de uma ação de traficantes.

Em Portão, Lauro de Freitas, os bandidos também atiraram de um carro em movimento [leia quadro acima].

*Colaborou Maíra Azevedo

