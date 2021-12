Olodum e Chiclete sacodem Réveillon de Porto Seguro

A paisagem litorânea e nomes como Olodum e Chiclete com Banana são atrativos para os cerca de 100 mil turistas que confirmaram as reservas para a virada do ano em Porto Seguro, na Costa do Descobrimento (a 730 km de Salvador).

Além dos eventos em locais fechados, na noite desta segunda-feira, 31, a prefeitura realiza festa na Passarela do Descobrimento, mais conhecida como Passarela do Álcool, com apoio do governo do Estado e parceria do Ministério do Turismo. Haverá queima de fogos de artifício e som do Olodum. Chiclete com Banana estará no palco na terça, 01.

"Eu viajo mil quilômetros há mais de dez anos para passar o Réveillon na areia da praia", afirma a vendedora Joana Carneiro. Moradora da cidade de Barreiras (a 898 km da capital baiana), no oeste do Estado, ela destaca que tudo começou com uma brincadeira de amigos. "Brincadeira que me deu muita sorte, pois conheci meu atual marido na virada de 2007. Nos casamos dois anos depois e sempre mantivemos a tradição de voltar neste período", revela.

Para ela, "os ares do litoral sempre são os melhores para a gente mentalizar as coisas boas que pretendemos conquistar no ano que começa", ensina a vendedora.

Na região oeste - São Desidério (a 684 km de Salvador), que começa a explorar seu potencial para o turismo ecológico, também está preparado para a quarta edição do Réveillon na Praça Abelardo Alencar.

Na cidade, os festejos já começaram ontem com atrações regionais. Hoje, duas bandas animam a população, que será brindada com um show pirotécnico à meia-noite. No final da festa, uma alvorada festiva percorrerá as ruas ao som da Filarmônica Maestro Heliodoro Ribeiro.

Em Barreiras (a 898 km de Salvador) não há programação de festa em praça pública. Mas diversos eventos vão receber a população na noite de hoje. Um dos destaques é o Réveillon dos Amigos, na Chácara do Maurício Castro, nas margens do Rio de Ondas. A animação fica por conta de Jorge Fernandes, Carlos Eduardo e Paulinho e da DJ Girla, de Uberaba (MG).

