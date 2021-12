'Olhar Cidadão' denuncia a situação da saúde em São Francisco do Conde

O Especial Olhar Cidadão deste domingo, 13, vai mostrar a situação da saúde no município de São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Em duas localidades do município, postos de saúde começaram a ser construídos há quase 10 anos, estão com a estrutura quase pronta, mas nunca foram entregues à população.

A reportagem completa sobre a saúde de São Francisco do Conde pode ser conferida neste domingo, 13, aqui no Portal A TARDE.

