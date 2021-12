Olhar Cidadão aborda atrasos de benefícios do Tratamento Fora do Domicílio em Itaparica

A matéria publicada no Olhar Cidadão deste domingo, 3, irá trazer relatos de beneficiários do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) que há três meses estão recebendo o auxílio com atraso, em Itaparica. Esta irregularidade se tornou uma preocupação presente na vida dos pacientes, que em busca de manter o tratamento, precisam viajar para outras cidades, visto que não encontram a especialidade no município que residem. A publicação também traz o posicionamento da prefeitura, que relata ter ampliado a ajuda de custo nos últimos anos.

O conteúdo completo poderá ser visto na edição do Jornal A TARDE que irá às bancas neste domingo.

