Óleo vazado de navio chega à Ilha de Maré

Depois de se espalhar pela Baía de Todos-os-Santos, as manchas de óleo dos compressores do navio Golden Miller, de bandeira das Bahamas, que explodiu carregado de gás propeno na última terça-feira, 17, já chegaram à comunidade de Botelho, em Ilha de Maré (Grande Salvador).

A área mais afetada na comunidade foi a "Ponta do Sílvio", região repleta de manguezais. Na manhã desta quitna, 19, ainda era possível sentir o forte odor do combustível, que era soprado pela brisa do mar.

Berçário de frutos do mar, o local dista cerca de 13 km do Terminal Químico do Porto de Aratu (Tequimar), onde o navio está ancorado.

Por conta das manchas de óleo na areia, nas pedras e nos mangues, moradores locais reclamam que peixes, crustáceos e moluscos da região foram afetados pela poluição do meio ambiente.

Peguaris, chumbinhos, ostras, papa-fumo, sururus, caranguejos e siris estão entre as espécies mais ameaçadas pela poluição, segundo informaram os moradores.

Sem o sustento

Marisqueira desde os 13 anos, Eliana Monteiro, 51, está aflita com as condições dos manguezais onde trabalha diariamente para manter o sustento da família.

"Sempre acontece isso por aqui (vazamento de óleo). Quando ocorre, ficamos até seis meses sem poder trabalhar", lamenta.

Para a companheira de trabalho Maria da Silva, 60, a presença de produtos químicos na ilha atrapalha mais do que a atividade pesqueira.

"É uma questão de saúde pública, já que todos nós, moradores daqui, nos alimentamos desses frutos de mar, que ficarão contaminados por um bom tempo", brada.

Contenção

Conforme informou a assessoria de comunicação do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), técnicos do órgão foram a Botelho avaliar os estragos.

De acordo com a assessoria, os profissionais fizeram a coleta de amostras do material oleogenoso e levaram para fazer uma análise laboratorial do combustível fóssil.

Segundo informações da assessoria de comunicação do Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (Cofic), o fogo na embarcação teria sido controlado no final da noite de quarta, 18.

Pela manhã, um navio do tipo rebocador permanecia fazendo o resfriamento do navio estrangeiro, que tinha 22 tripulantes estrangeiros. Com a explosão, dois tripulantes ficaram feridos, mas não correm risco de morrer.

Segundo a assessoria, apesar do trabalho de monitoramento da temperatura do navio, os demais terminais do porto já haviam sido liberados para "atividades normais".

Oito embarcações limpavam o óleo derramado na Baía de Todos-os-Santos, entre a localidades de Caboto (Candeias, Grande Salvador) e a Ilha de Maré.

Boias de contenção foram instaladas ao redor das manchas, que também eram retiradas com o uso de mantas absorventes por técnicos da empresa Hydro Clean.

