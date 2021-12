Oito supostos assaltantes de banco são mortos em Sento Sé

Oito suspeitos de assalto a banco foram mortos em confronto com a Polícia Militar, em Sento Sé (693 km de Salvador), no sábado, 17. De acordo com o site Acorda Cidade, eles eram suspeitos de tentar assaltar a agência do Banco do Brasil da cidade na quarta-feira, 14.

A quadrilha de dez homens saiu sem levar nada. Na fuga, trocaram tiro com a polícia e levaram algumas pessoas reféns, segundo os policiais. Oito integrantes do grupo foram localizados junto com os reféns no sábado. Durante a perseguição, os suspeitos foram baleados e morreram.

Os corpos dos homens foram encaminhados para o Instituto Médico Legal para serem identificados. Um homem que faz parte da quadrilha ainda está foragido, e as buscas prosseguem na região.

Na sexta-feira, 16, um dos acusados foi encontrado e morreu durante confronto.

adblock ativo