Oito são indiciados por mortes durante tragédia em farmácia de Camaçari

Oito pessoas foram indiciadas por conta da explosão que resultou em um incêndio em uma farmácia em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), em 23 de novembro de 2016. Dez pessoas morreram e outras 13 feridas ficaram feridas. O resultado da investigação foi informado nesta sexta-feira, 26, pela Polícia Civil.

Os nomes dos indiciados não foram divulgados. Parte deles vão responder por homicídio doloso, quando assume o risco de morte. Os demais foram indiciados por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

O resultado da investigação será apresentada nesta tarde pela delegada Thaís Siqueira, titular da 18ª Delegacia Territorial (DT) de Camaçari e pelo perito criminal Eduardo Rodamilans, coordenador de Engenharia Legal do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Explosão

O incêndio começou após uma explosão de gás dentro da farmácia. O teto do imóvel caiu e atingiu algumas pessoas, que não conseguiram sair do local. As vítimas eram funcionários e clientes do estabelecimento. A farmácia passava por reforma na época da tragédia.

Da Redação

