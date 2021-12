Oito reféns são resgatados e suspeito é detido em Barra do Jacuípe

Oito pessoas, que estiveram mantidas reféns durante uma tentativa de assalto ao cofre de um posto de combustíveis, foram resgatadas na noite desta sexta-feira, 12. O caso ocorreu no posto Menor Preço, em Barra do Jacuípe, em Camaçari.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os suspeitos reagiram a abordagem policial e durante o confronto um dos suspeitos, identificado como Alexander Silva Goes, invadiu a loja de conveniência e fez as vítimas reféns.

O suspeito solicitou a presença da mãe para se entregar e após negociações com o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) ele libertou as vítimas e acabou preso. Com ele foram apreendidos uma pistola de calibre 380, um revolver calibre 38, uma furadeira, lixadeira, chaves de fenda e outras ferramentas.

Alexander foi encaminhado para 18ª Delegacia Territorial assim como o material apreendido.

