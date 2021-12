Oito pessoas seguem internadas após acidente com ônibus

Oito vítimas do acidente de ônibus que deixou um morto e mais de 40 feridos no centro da cidade de Itamaraju (distante a 662 km de Salvador), no extremo sul do Estado, na noite da última sexta-feira, 5, continuam internadas em três hospitais da região.

Segundo a assistente social do Hospital Municipal de Itamaraju (HMI), Adriana Santos Novaes, duas estão internadas na unidade, onde passam por exames complementares e consultas com especialistas; três aguardam cirurgia ortopédica no Hospital Geral de Eunápolis; e três estão internadas no Hospital Geral de Teixeira de Freitas, sendo que duas com quadro estável e uma na UTI.

De acordo com a Polícia Militar (PM-BA), apenas o motorista do ônibus, Railton Oliveira Santos, de 56 anos, morreu no acidente. O corpo de Railton foi sepultado na tarde de sábado, 6, no Cemitério São Cosme e São Damião, em Itamaraju.

Ele deixou quatro filhos. O motorista trabalhava há 25 anos na Viação Itamaraju, e estava perto de se aposentar. Até o momento, a Viação Itamaraju não se pronunciou sobre a tragédia.

O acidente aconteceu por volta de 18h30 de sexta, 5, quando o ônibus ficou sem freios. O motorista perdeu o controle do veículo, que desceu a ladeira desgovernado, bateu em um carro que estava estacionado e num muro.

